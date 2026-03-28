La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, avanza en su proyecto de sectorización con la interconexión este viernes 26 de marzo, de una línea de conducción de los pozos 207 y 209, hacia el tanque San Francisco.

Esta intervención se realiza para optimizar la distribución del recurso, para reducir pérdidas, mejorar presiones y garantizar un flujo más constante y controlado en estas zonas donde actualmente se registran bajas presiones, así lo informó el ingeniero Aldo Morales, jefe del departamento de Eficiencia Física de la JMAS.

“Actualmente la zona experimenta bajas presiones; realizamos estos trabajos para mejorar la presión y contar con un servicio más estable, esto permitirá almacenar volumen en el tanque y disponer del vital líquido de manera más eficiente para la población”, explicó.

Este proyecto impulsado por la JMAS beneficiará a más de 10 mil familias, impactando de manera directa al fraccionamiento Parajes de Oriente y a la colonia Manuel J. Clouthier.

Con esta mejora, se espera elevar las presiones en los hogares y garantizar un suministro de agua estable, contribuyendo a mejorar la calidad de vida para los habitantes de la zona.