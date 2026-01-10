· La primera ambulancia fue acondicionada como tal.

· Una serie de televisión estadounidense inspiró el proyecto.

Por José Eduardo Borunda Escobedo

El Departamento de Rescate Municipal como es actualmente conocido y que pertenece a la Dirección de Protección Civil ha pasado por varios nombres desde su inicio cuando en el año 1975 por idea y necesidad de atención a compañeros policías caídos en el cumplimiento del deber, al enfrentar una crisis social de la época. Su historia marca una pauta única y un ejemplo a nivel nacional.

“La Liga Comunista 23 de septiembre mantenía una guerra contra todo lo que fuera Estado, viéndose en varias emboscadas con resultados casi siempre graves tanto de lesionados como muertos y otros que morían en la escena al no recibir atención prehospitalaria” narra Felipe Campos Saldaña, Técnico en Urgencias Médicas y que se dedicó como rescatista durante muchos años.

Por la crisis de seguridad la Cruz Roja no acudía al llamado de auxilio cuando había algún ataque en contra de las fuerzas policiacas. Esta incertidumbre derivó que muchos lesionados morían por la falta de atención médica. Las calles de Ciudad Juárez eran un peligro mortal.

A raíz de esta situación el teniente de policía, Jesús Manuel Medina Morales, en su tiempo libre prestaba servicio voluntario en la Cruz Roja Mexicana como chofer de ambulancia. Propuso a su capitán de radiopatrullas Fernando Motta Allen, ser ellos mismos quienes atendieran a sus compañeros policías.

“El teniente Jesús Manuel Medina Morales propuso al capitán primero Fernando Motta Allen y al comandante de radiopatrullas, Arturo Chávez Sepúlveda, la creación de un grupo para atender dichas eventualidades” de agresión a policías, según comentó el capitán Juan González, en el 48 aniversario de la creación del cuerpo de rescate del municipio.

Al pertenecer a la policía les permitía estar armados y con respaldo por sus heridos, simulando de cierta manera los acuerdos, que de alguna manera había dado origen a la Cruz Roja en tiempos de guerra. Bajo este esquema, se obtuvo una respuesta condicionada la cual exigía que igualmente fueran atendidos sin distingo ni represalia ambos bandos en cualquier confrontación.

La profesionalización del cuerpo de rescate.

Así, nació el servicio que en un principio solamente atendía estos casos de policías heridos. Fue el 18 de marzo de 1978 que se otorgó autorización oficial por parte del alcalde Manuel Quevedo Reyes (tomó protesta como presidente municipal el 10 de octubre de 1977) para que el personal fuera capacitado en El Paso Community College. La capacitación al personal paramédico ha sido permanente hasta la fecha y ello implicó desde un inicio una profesionalización de los miembros de rescatistas.

La iniciativa, nació ante una necesidad social y política de esos años, se acondicionó un vehículo como ambulancia. Esa unidad servía para llevar comida de la cárcel de piedra ubicada en las calles Oro y 16 de septiembre en la colonia Barrio Alto donde operaba la penitenciaría donde estaban los reos considerados como peligrosos y de ahí se llevaban los alimentos a cárcel municipal de las calles Hospital y Alatorre, según nos comentó Fernando Motta Allen en entrevista.

Los servicios con el paso del tiempo permitieron atender accidentes viales, partos, insolaciones de personas las cuales eran llevadas al Hospital General con quienes tenían una buena relación y ante la gran necesidad de atención médica de los pobladores del municipio. Se resalta que el apoyo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue fundamental con personal que estaba capacitado para atender las emergencias médicas, pues no era sólo levantar heridos, sino proporcionar los primeros auxilios a los heridos.

Según nos comentan las fuentes consultadas, la idea del servicio médico de urgencias se inspiró en una serie de televisión estadounidense que se transmitió en la década de 1970. Su nombre era “Emergency!” (Emergencia en español) inspirada en la estación 51 de la central de bomberos del Condado de los Ángeles, California que se transmitió entre los años de 1972 y 1977. Años después, la nueva serie “Rescue 911” rescata la esencia de los servicios de rescate.

El Sistema Nacional de Protección Civil nació un año después del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Fue el 6 de mayo de 1986 que por decreto se estableció el Sistema y con ello se establecieron estrategias a nivel nacional. En Ciudad Juárez, el Departamento se convierte en el Servicio Médico de Emergencias (SME) de Ciudad Juárez, dejando atrás la imagen de la policía, se desarma a los elementos, se pintan las ambulancias de color verde amarillo y los uniformes en camisola amarilla y pantalón azul los hacen un distintivo del servicio que ya se daba a la comunidad de Ciudad Juárez.

Dos hechos de sangre marcaron la historia.

El 26 de diciembre de 1995 se presentó un ataque a paramédicos que atendían un hecho de sangre en colonia Chaveña, muy cerca del panteón del mismo nombre, en la intersección de las calles 5 de febrero y calle Nieves Acosta. En el incidente muere Javier Nevárez Márquez a manos de otro policía. En un primer momento, en una disputa entre compañeros un oficial baleó a dos patrulleros en una unidad oficial. Mientras se atendía a los heridos, regresó el agresor, ejecutando al paramédico Nevárez Márquez, quien recibió una bala en la espalda que le produjo la muerte.

En otro hecho de sangre, el 15 de Julio del año 2010, tres paramédicos se encontraban atendiendo un lesionado por arma de fuego en los cruces de 16 de septiembre y Panamá, donde estalla un coche bomba terminando lesionados Nancy Paz Mares, Felipe Caldera Rivera y el teniente Gabriel Cervantes Rojas que posterior pierde la vida por complicaciones de las lesiones.

El 18 de marzo del año 2020, un ataque armado afuera del Hospital General deja lesionado al paramédico Adán Estrada Burciaga, mismo que se encontraba bajando de la ambulancia a una persona lesionada por arma de fuego.

Un cambio de imagen.

El 02 de julio del año de 1995 se dio inicio al plan piloto de policías paramédicos ciclistas, siendo esto una revolución para la atención prehospitalaria a nivel nacional ya que, si bien existía en otros países desarrollados, en México jamás se había visto, se operaba con elementos ataviados con su camisola de policía, fornitura, arma y bicicleta. El equipo con el que contaba era básico para una atención primaria logrando estabilizar a los pacientes para su traslado en ambulancia. El servicio se daba en el primer cuadro de la ciudad, mejor conocido como Centro Histórico.

Actualmente el Departamento de Rescate pertenece a la Dirección de Protección Civil, bajo el liderazgo del comandante Juan González. Al hacer el análisis, este departamento ha sido pionero en la atención médica de policías y claro, de apoyo a la sociedad del municipio de Juárez, ejemplo a seguir en el plano nacional y la importancia de acercamiento con la comunidad a través de la prestación del servicio médico de primer contacto.