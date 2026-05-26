Por Sofía Medrano

Vivimos en una cultura que mide el valor de las personas por su productividad. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, la mente adulta está ocupada resolviendo problemas, respondiendo mensajes y cumpliendo metas. En este ritmo acelerado, la salud mental suele quedar en el último lugar de la lista de prioridades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la salud mental no es solo la ausencia de enfermedades. Es un estado de bienestar donde la persona reconoce sus capacidades, afronta las tensiones de la vida y aporta a su comunidad. Sin embargo, lograr este equilibrio es hoy un desafío colosal. La misma organización estima que la ansiedad y la depresión aumentaron más del 25% a nivel mundial en los últimos años. Ante este panorama, los métodos tradicionales de autocuidado a veces se quedan cortos.

Aquí es donde entra el arte, atrapado en el falso mito de que pertenece de forma exclusiva a los profesionales o a los niños. A los adultos se nos enseña que si una actividad no genera un beneficio económico o utilitario, representa una pérdida de tiempo. Nos da miedo tomar un pincel, moldear arcilla o hacer un collage por el temor absoluto al juicio ajeno o a “hacerlo mal”. Olvidamos que el beneficio sanador de la creatividad no reside en la perfección de la obra final, sino en el hermoso proceso de crear.

La ciencia respalda esta idea de forma contundente. La neurociencia demuestra que la creatividad despierta zonas cerebrales que la rutina diaria apaga. Al realizar una actividad artística se activa la corteza prefrontal, encargada del pensamiento flexible, y el sistema límbico, que regula las emociones. También se enciende la Red por Defecto, un circuito neuronal clave para conectar ideas cuando la mente divaga y sueña despierta.

Este despliegue biológico tiene un impacto directo en el cuerpo. Estudios científicos comprueban que dedicar solo 45 minutos a cualquier actividad creativa reduce drásticamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Al mismo tiempo, eleva la dopamina, encargada de darnos calma y placer. Lo mejor es que esto ocurre sin importar el talento o la experiencia de la persona.

Necesitamos recuperar el arte como un espacio de salud y resistencia. Conectar con materiales tangibles no es un pasatiempo infantil ni un lujo, es una necesidad urgente para sanar en un mundo que no se detiene.

Al final, abrirle la puerta a la creatividad es una de las formas más humanas y efectivas de cuidar de nosotros mismos.