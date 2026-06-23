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Respalda Pérez Pavía mejoras en escuela de Los Jáquez

by Salvador Miranda
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Meoqui, Chih.- Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa en las comunidades rurales, el diputado del Distrito 11, Ismael Pérez Pavía, realizó la entrega de pintura a la Escuela Primaria Ignacio Allende de la comunidad de Los Jáquez.

Durante la visita, el legislador señaló que contar con espacios escolares en buenas condiciones contribuye al bienestar de las niñas y niños, además de generar entornos más adecuados para el aprendizaje.

Pérez Pavía destacó que este tipo de apoyos son resultado del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y agradeció a la gobernadora Maru Campos por mantener el respaldo a las gestiones que benefician directamente a las escuelas y a las familias de la región.

“Cada mejora que llega a una escuela representa una oportunidad para que nuestros estudiantes desarrollen sus actividades en mejores condiciones. Seguiremos trabajando para acercar apoyos a las comunidades que más lo necesitan”, expresó.

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Finalmente, reiteró su compromiso de continuar recorriendo el Distrito 11 para atender las solicitudes de los planteles educativos y gestionar acciones que contribuyan al desarrollo de las comunidades.

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