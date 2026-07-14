Los gobiernos del PRIAN dejaron a Chihuahua sumido en una deuda histórica y el actual gobierno estatal ha profundizado esa crisis sin ofrecer resultados para la ciudadanía, afirmó Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado.

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez sostuvo que la administración encabezada por la gobernadora Maru Campos ha incrementado la deuda estatal hasta alcanzar los 64 mil millones de pesos, una carga que, dijo, representa alrededor de 13 mil 800 pesos por cada chihuahuense.

“Lo más grave no es solamente el tamaño de la deuda, sino que nadie sabe dónde está ese dinero. No se refleja en carreteras, en infraestructura, en escuelas, ni en las obras hidráulicas que tanto necesitan las familias de Chihuahua”, señaló.

Pérez Cuéllar, también consejero nacional de Morena, afirmó que los gobiernos del PRIAN privilegiaron el gasto, los privilegios y el despilfarro por encima de las necesidades de la población, dejando un estado con rezagos y sin obras de alto impacto.

“Es tiempo de que se acaben los lujos, el derroche y las fiestas. Chihuahua merece un gobierno que invierta cada peso en beneficio de la gente y no uno que siga hipotecando el futuro de las próximas generaciones”, expresó.

El líder morenista aseguró que la Cuarta Transformación representa un modelo distinto de gobierno, basado en la disciplina financiera y en la inversión pública con sentido social.

“En Ciudad Juárez demostramos que sí se puede gobernar sin contratar deuda y, al mismo tiempo, realizar obra pública histórica. Ese es el modelo que queremos para todo Chihuahua: un gobierno honesto, eficiente y que ponga primero a las familias, no a los intereses de unos cuantos”, concluyó.