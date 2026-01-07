El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, sin embargo, advirtió que el dinero, producto de la venta será administrado por él mismo.

En su cuenta Thruth Social, Trump explicó que ese recurso económico será destinado al pueblo de Venezuela y Estados Unidos.

“Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y sancionado a los Estados Unidos de América”.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos”.

El magnate republicano explicó que, “le ha pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Será transportado en barcos de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en los Estados Unidos”.

El crudo venezolano presenta una serie de características que lo hacen difícil de refinar y transportar: es muy pesado, con alta densidad y contenido de azufre. Además, requiere un procesamiento adicional para diluirlo o refinarlo en instalaciones especializadas.

Esto pese a contar con las mayores reservas de petróleo del mundo.

Venezuela dispone de diversos tipos de crudo: extrapesado, pesado, mediano y liviano, lo que confiere al país un gran potencial para satisfacer las demandas del mercado internacional.

Aunque es un petróleo de ‘mala calidad’, representa el 17.5 por ciento de las reservas mundiales: unos 303 mil millones de barriles, según datos del Boletín Estadístico Anual de la OPEP de 2024.

Las mayores reservas se concentran en la Faja del Orinoco, donde existen grandes depósitos de crudo pesado y extrapesado que está enterrado a mayor profundidad.

Sin embargo, es difícil de transportar porque en su mayor parte es un crudo muy pesado que tiene un alto contenido de azufre, lo que corroe tuberías metálicas y dificulta su manejo.

Todo ello, unido a las sanciones a Venezuela y a la falta de buques adecuados, ha generado problemas de almacenamiento y transporte.

