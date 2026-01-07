Inicio » Implementará la J+ programa de descuentos la próxima semana en apoyo a la economía familiar
La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) iniciará la próxima semana un programa especial de descuentos con el objetivo de apoyar la economía de las familias juarenses. A través de este esquema, se otorgarán descuentos que van del 30 al 70 por ciento, de acuerdo con la situación particular de cada usuario.

El director comercial de la J+, Jesús Lazo, informó que la atención se brindará mediante la unidad móvil, la cual estará instalada en Plaza Las Torres, ubicada en la intersección de la avenida De las Torres y Ramón Rayón.

Las fechas y horarios de atención serán:

  • Viernes 16 de enero, de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde 
  • Sábado 17 de enero, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde 

“Buscamos apoyar a las familias juarenses en este arranque de año, ofreciendo esquemas de descuento y facilidades para que puedan regularizar su cuenta. En nuestra unidad móvil podrán acceder a convenios y descuentos especiales para ponerse al corriente de manera fácil y rápida”, explicó Lazo.

El programa continuará los días viernes 30 de enero, de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y sábado 31 de enero, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en Plaza Soriana Aztecas, donde se atenderá a las familias del sector sur-poniente de la ciudad.

Jesús Lazo destacó que este tipo de acciones responden a las instrucciones de la gobernadora del estado, Maru Campos, con el fin de brindar atención especializada y apoyo a quienes enfrentan dificultades económicas para cubrir el pago de su recibo de agua.

