Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Naomi Yadira T. G., por posesión de droga.

La intervención policial sucedió ayer miércoles en la calle Helicóptero de la colonia Jardines del Aeropuerto, de Ciudad Juárez, en donde tras una inspección, los oficiales detectaron que la mujer se encontraba en posesión de 37 envoltorios que contenían metanfetamina conocida como cristal, con un peso total de 38 gramos.

La detenida de 45 años de edad y la droga, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación y proceder en su contra.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.