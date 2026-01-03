El diputado Francisco Sánchez afirmó que con la detención del dictador Nicolás Maduro, se marca el principio del fin para las dictaduras que han condenado a la miseria, al exilio y a la represión a millones de personas en América Latina.

El legislador chihuahuense señaló que la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos es un mensaje inequívoco para todos los regímenes autoritarios del continente.

“Lo que azotaba a Venezuela no era un gobierno, era una narcodictadura encabezada por este maldito que hoy tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. Se le viene la noche a todas las dictaduras de este continente”, declaró.

Francisco Sánchez remarcó que el gobierno de México ha decidido ponerse del lado de estas dictaduras sanguinarias, en donde incluso sigue regalando barriles de petróleo a la dictadura cubana.

El legislador destacó que desde el Congreso de Chihuahua ha impulsado la iniciativa para que los dictadores Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro sean declarados como persona non grata y señaló que hoy el tiempo le da la razón.