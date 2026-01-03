Inicio » “Se les viene la noche a las dictaduras”: Francisco Sánchez tras cauda de Maduro
Chihuahua

“Se les viene la noche a las dictaduras”: Francisco Sánchez tras cauda de Maduro

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El diputado Francisco Sánchez afirmó que con la detención del dictador Nicolás Maduro, se marca el principio del fin para las dictaduras que han condenado a la miseria, al exilio y a la represión a millones de personas en América Latina.

El legislador chihuahuense señaló que la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos es un mensaje inequívoco para todos los regímenes autoritarios del continente.

“Lo que azotaba a Venezuela no era un gobierno, era una narcodictadura encabezada por este maldito que hoy tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. Se le viene la noche a todas las dictaduras de este continente”, declaró.

Francisco Sánchez remarcó que el gobierno de México ha decidido ponerse del lado de estas dictaduras sanguinarias, en donde incluso sigue regalando barriles de petróleo a la dictadura cubana.

banner

El legislador destacó que desde el Congreso de Chihuahua ha impulsado la iniciativa para que los dictadores Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro sean declarados como persona non grata y señaló que hoy el tiempo le da la razón.

You Might Also Like

You may also like

Clausura Gobernación Estatal evento de pelea de gallos y coleadero

Realizan primera donación multiorgánica del año en el Hospital Central a favor...

Llaman a disfrutar de las atracciones navideñas en la Plaza del Ángel

Fija postura Guillermo Ramírez; en caso de captura de Nicolás Maduro

Corre 300 kilómetros para ayudar a personas marginadas

Capacitó Icatech a más de 56 mil chihuahuenses en 2025

Juárez noticias All Right Reserved.