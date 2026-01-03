Inicio » Buscan a El Cochino de la Semana; captado en dique de la colonia Cerradas del Parque
Buscan a El Cochino de la Semana; captado en dique de la colonia Cerradas del Parque

La Dirección de Limpia agradece a la ciudadanía por su colaboración con el programa “El Cochino de la Semana”, mediante el cual se reporta a personas que continúan arrojando basura y escombro en espacios públicos.

El titular de la dependencia, Gibran Solís, informó que en esta ocasión los vecinos del fraccionamiento Cerrada del Parque sorprendieron a dos hombres tirando escombro en un dique, mismos que al parecer ya habían sido exhortados por los mismos habitantes del sector aunque hicieron caso omiso.

El funcionario mencionó que estas malas prácticas no solo dañan el ambiente, sino que además generan afectaciones futuras, ya que durante la temporada de lluvias provocan inundaciones en calles aledañas.

Ante la situación, el director funcionario exhorta a la comunidad a no tirar basura y a mantener limpio su entorno, ya que estas acciones contribuyen a una mejor imagen urbana y a un ambiente más saludable para todos.

Asimismo, indicó que ya se trabaja en la ubicación de los responsables, quienes se trasladaban en una camioneta Chevrolet con placas identificadas, gracias al video proporcionado por un ciudadano.

