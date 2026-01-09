La gobernadora del Estado, Maru Campos, sostuvo una reunión de trabajo con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Marcela Herrera Sandoval, en Palacio de Gobierno.

Durante el encuentro, ambas autoridades revisaron los proyectos de colaboración que se desarrollan entre los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y avanzar en la construcción de un Chihuahua más justo para todas y todos.

La titular del poder Judicial compartió a la Gobernadora algunos de los resultados del trabajo realizado por los tribunales y las salas, al frente de su administración.

También abordaron temas presupuestales con miras a fortalecer la estructura del TSJE en la entidad.

Asimismo, dialogaron sobre la importancia de garantizar una procuración de justicia oportuna y eficaz para las y los chihuahuenses, así como de preservar el Estado de Derecho como un pilar fundamental para el desarrollo social, la gobernabilidad y la estabilidad institucional.