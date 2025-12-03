Como parte del cierre del evento ImpulsARTE y por el día Internacional de las Personas con Discapacidad se contó con la participación del Dr. Armando Hernández Cruz, quien impartió la conferencia “Neurodivergencia: del diagnóstico a los derechos”. Su intervención ofreció una reflexión profunda sobre la importancia de reconocer, respetar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y personas neurodivergentes.

ImpulsARTE es una iniciativa impulsada por la Diputada Herminia Gómez Carrasco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con la que reafirma su compromiso de construir una sociedad más incluyente, justa y accesible, donde todas las personas tengan la oportunidad de mostrar su talento y habilidades.

Durante su participación, el Dr. Hernández Cruz —Doctor en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, investigador nacional nivel II y presidente de la Asociación Civil “Identidad Autista y Neurodivergente”— destacó la importancia de reconocer la condición del Espectro Autista (EA) como una discapacidad psicosocial, conforme al paradigma de la neurodivergencia. Esto permitiría garantizar ajustes razonables en educación, empleo, servicios públicos y otros espacios, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Asimismo, presentó los principales beneficios de este reconocimiento:

Mayor acceso a ajustes razonables.

Reducción del estigma y discriminación.

Mejora en la calidad de vida y en la participación social de las personas con EA.

El especialista también subrayó retos clave como la necesidad de concientizar a la sociedad, fortalecer la implementación de políticas públicas, promover acciones afirmativas y continuar impulsando la investigación y el acompañamiento a familias.

La Diputada Herminia Gómez reiteró que ImpulsARTE nace para visibilizar, impulsar y abrir espacios de expresión y desarrollo, reafirmando su compromiso con los derechos humanos y la inclusión desde el Congreso del Estado.