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Llevarán este sábado Cruzada por Juárez a la colonia Adolfo López Mateos

by Salvador Miranda
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El próximo sábado 9 de mayo se llevará a cabo la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, en la colonia Adolfo López Mateos, en el cruce de las calles Francisco Pimentel y Zihuatanejo, en el Jardín de Niños, Adolfo López Mateos de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, Informó que previo a la cruzada, empleados municipales de diferentes dependencias ofrecen sus servicios desde el pasado 27 de abril al 30 del mismo mes y desde este lunes 4 de mayo al viernes 8, en el Centro Comunitario Plutarco Elías Calles, ubicado en la calle Isla Kiska, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Durante las dos semanas de actividades estará personal de Atención Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, acompañadas de diferentes dependencias.

Hoy estará el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), asimismo se dará información sobre el Impuesto Predial, infracciones viales y estacionómetros, el martes se ayudará en reportes de alumbrado, asesoría para tramites en Desarrollo Urbano y estará la dirección de Desarrollo Económico.

El próximo miércoles 6 de mayo estará la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) con vacunas de mascotas, se dará asesoría legal y servicios para la mujer, así como información de Regulación Comercial.

El jueves 7 de mayo acudirá la Dirección de Protección Civil y se dará información sobre predios, el viernes 8 de mayo estará el destilichadero y las unidades médicas móviles.

La titular de Atención Ciudadana destacó que se sigue trabajando en esta estrategia en conjunto con el Gobierno Federal.

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