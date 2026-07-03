El Congreso del Estado a través de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, realizó en esta ciudad, el cuarto foro del Proceso de Participación, Consulta Estrecha y Colaboración Activa de Personas con Discapacidad 2026.

Mediante dicho ejercicio se recaban opiniones, propuestas y observaciones de personas con discapacidad, sus familias, personas cuidadoras, organizaciones de la sociedad civil y especialistas, respecto de diversas iniciativas legislativas relacionadas con temas de salud, educación, inclusión, accesibilidad y acceso a la justicia.

El diputado Guillermo Ramírez Gutiérrez, presidente del Congreso del Estado, mencionó que las mejores leyes no son las que se escriben más rápido, ni las que tienen más artículos, ni las que sufren más modificaciones en el proceso legislativo, sino que son las que nacen de escuchar a las personas, porque la realidad no está en un expediente, está en la vida diaria de quienes enfrentan desafíos y vencen obstáculos.

Por otra parte, la diputada Nancy Frías, señaló que este espacio es para que su voz sea escuchada, para que puedan guiar las leyes, las reformas y las políticas públicas, de ahí a que los convoca a que sean muy transparentes, que digan las cosas, así tal cual son, como las piensan, que no se queden con nada guardado, ya que sus participaciones permiten que las y los diputados dentro de la comisión, sepamos qué piensan y si ahorita en alguno de los temas se guardan la información, o no quieren comentarla por cualquier cosa, va a ser imposible que eso nos llegue.

La diputada Edith Palma, agradeció a todos los asistentes su presencia a este foro de consulta, donde serán tomadas en cuanta cada una de sus participaciones y que todos los trabajos de este día, serán para bien de las personas con discapacidad.

Por último, la legisladora Alma Portillo, dijo “estamos aquí para escucharlas y escucharlos a todos en estos temas tan sensibles y tan importantes para la sociedad. La consulta contiene iniciativas importantísimas para el desarrollo de las sociedades como la que a mí me tiene apasionada, y es la propuesta que busca la creación de un Sistema Estatal de Cuidados, y de la cual espero su opinión, porque para nosotros es muy importante.

Previamente se realizaron consultas en las ciudades de Chihuahua, Camargo y Cuauhtémoc. La próxima se realizará el 10 de julio en Ciudad Juárez. Las participaciones de cada sede serán integradas al análisis legislativo correspondiente una vez concluido el proceso.

Al evento se dieron cita también, Anette Loya, en representación de Salvador Calderón Aguirre, presidente municipal de Hidalgo del Parral y el Delegado del Bienestar en Parral, Fernando Duarte González.