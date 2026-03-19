En un procedimiento abreviado, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de 19 años y 8 meses de prisión, dictada en contra de Salvador E. C., por los delitos de violación y abuso sexual, ambos con penalidad agravada.

La imputación por la que aceptó su responsabilidad penal, establece que obligó a una adolescente a ver material pornográfico y la agredió sexualmente, en hechos registrados en julio del 2021 y diciembre del 2024, al interior de un domicilio de la colonia Las Águilas, en la ciudad de Chihuahua.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, expusieron elementos de prueba que demostraron la participación de Salvador E. C., quien optó por terminar anticipadamente su proceso y recibir de la Juez conocedora de la causa penal, la sentencia que purgará en el Cereso de Aquiles Serdán.

También fue condenado a pagar la cantidad de 65 mil pesos por concepto de la reparación del daño.