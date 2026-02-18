Sergio Mayer solicita licencia indefinida para integrarse a La Casa de los Famosos

El diputado federal Sergio Mayer Bretón pidió licencia indefinida para separarse de su cargo en la Cámara de Diputados y sumarse como participante a la nueva temporada del reality show La Casa de los Famosos.

La solicitud fue aprobada por el Pleno mediante votación económica, por lo que su suplente, Luis Morales Flores, asumirá temporalmente mientras Mayer permanece fuera de sus funciones legislativas.

El legislador, postulado por Morena, dejó su labor en San Lázaro justo al inicio del periodo ordinario de sesiones, donde se prevé la discusión de reformas relevantes. Su salida coincide con el estreno de la nueva edición del programa producido por Telemundo, donde fue presentado como concursante sorpresa.

Durante su ingreso al programa, Mayer apareció vestido completamente de negro y con lentes oscuros, enviando un mensaje a la audiencia sobre su participación en el reality, lo que ha generado reacciones diversas en el ámbito político y en redes sociales.

La licencia otorgada no representa una renuncia definitiva, por lo que el diputado podrá reincorporarse a sus actividades legislativas una vez concluya su participación televisiva, siempre y cuando la actual Legislatura permanezca en funciones.

Con información de López-Dóriga Digital