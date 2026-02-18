La Universidad Autónoma de Chihuahua llevó a cabo una conferencia dirigida a estudiantes, impartida por el exgobernador de Nuevo León, Benjamín Clariond Reyes-Retana, quien compartió su experiencia en el ámbito público y reflexionó sobre la importancia de la participación activa en la política y en la construcción de políticas públicas.

Ante jóvenes universitarios, el exmandatario destacó que la participación ciudadana no debe limitarse al ejercicio del voto, sino que implica involucrarse de manera informada y responsable en los procesos de toma de decisiones que impactan a la sociedad. Subrayó que las nuevas generaciones tienen un papel fundamental en la transformación de su entorno, a través del análisis crítico, el compromiso social y la propuesta de soluciones viables a los retos actuales.

Clariond Reyes-Retana abordó además el proceso de diseño e implementación de políticas públicas, al explicar que estas deben construirse a partir de diagnósticos sólidos, diálogo con distintos sectores y una visión de largo plazo. En ese sentido, invitó a las y los estudiantes a prepararse con ética, responsabilidad y vocación de servicio, para incidir de manera positiva en la vida pública.

La conferencia contó con la presencia del rector de la UACH, Mtro. Luis Rivera Campos, quien resaltó la relevancia de generar espacios de encuentro entre la comunidad estudiantil y figuras con trayectoria en la administración pública, ya que fortalecen la formación integral y fomentan el interés por la participación cívica.

Con este tipo de actividades, la Universidad Autónoma de Chihuahua promueve la reflexión sobre el ejercicio responsable del liderazgo y reafirma su compromiso con la formación de profesionistas críticos, informados y comprometidos con el desarrollo democrático del estado y del país.