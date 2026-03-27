El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, informó que fueron notificados por la Fiscalía General de la República (FGR), acerca de la detención de Bertha G. F., en la ciudad de El Paso, Texas, solicitando que se informara si tenía causas pendientes.

Dicha notificación se contestó afirmativamente, por lo que inmediatamente, se acompañó la solicitud para los trámites migratorios correspondientes.

Precisó que fue el miércoles, aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando se recibió la notificación de la FGR: “cuando nos emiten ese comunicado, nos piden también información sobre si en Chihuahua tenía ella órdenes de aprehensión o causas pendientes. Y lo que nosotros hicimos, fue contestarle a FGR que sí, que tiene dos causas penales pendientes aquí, con órdenes de aprehensión”.

Agregó que se está trabajando con la instancia federal, lo conducente a los trámites que se realicen con autoridades norteamericanas.

Informó también que una de las carpetas de investigación está relacionada con un robo, mientras que la otra por peculado agravado, iniciadas ambas en la administración estatal anterior y a las cuales, se les ha dado puntual seguimiento, sin embargo, no proporcionó detalles en respeto al debido proceso.

Precisó también que será un juez norteamericano quien decida el estatus migratorio, por lo que pidió no adelantarse a los acontecimientos y esperar a que se resuelvan los plazos de cada una de las situaciones en torno a la detención de esta persona.