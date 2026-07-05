La Diputación Permanente del Congreso del Estado, sesionará este lunes en el municipio de Guachochi, Chihuahua, con la intención de fortalecer la cercanía, atención y respuesta entre el Poder Legislativo Estatal y la ciudadanía, así como su vinculación con las distintas regiones de la entidad.

Cabe recordar que lo anterior se da, luego de que el pleno del Congreso aprobara la propuesta presentada por integrantes de la Junta de Coordinación Política.

La sesión se desarrollará a partir de las 11:00 horas de este lunes 6 de junio, en el Lobby del Centro Cultural Guachochi, “Dr. Andrés Balleza Carreón”, declarado Recinto Oficial del Poder Legislativo.

Entre los posibles puntos a tratar en dicha sesión, se encuentran:

La iniciativa del diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de reformar el la Ley Estatal de Educación y el Código Penal del Estado, ambos ordenamientos del estado de Chihuahua, con el objetivo de garantizar la protección integral, la dignidad y la seguridad jurídica de las y los trabajadores de la educación ante denuncias infundadas y violencia institucional o digital.

El diputado Roberto Arturo Medina Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentará tres proposiciones:

Proposición con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación y Deporte, para que instalen módulos de atención a la salud visual en el municipio de Guachochi.

Proposición con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, destinen de los recursos necesarios para la reparación de los tramos carreteros federales de la vía Nonoava-Guachochi.

Proposición con carácter de punto de acuerdo, con el propósito de exhortar al Gobierno Federal por conducto de las Secretarías de Turismo y de Economía; a la Secretaría de Turismo del Estado de Chihuahua, así como al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para que, en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan la gestión, asignación y aplicación de recursos federales y estatales destinados al municipio de Guachochi, Chihuahua, en su calidad de Pueblo Mágico.

Así mismo, la diputada Edith Palma Ontiveros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentará la proposición con carácter de punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría General de Gobierno, así como al Departamento del Periódico Oficial, para que realice la publicación en el Periódico Oficial del Estado, del Decreto No. LXVII/EXLEY/0826/2024 XII P.E. mediante el cual se expidió la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua.

Finalmente, el diputado José Luis Villalobos García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentará un posicionamiento en relación al desarrollo turístico de Guachochi y su proyección como destino turístico de Chihuahua.