Con gran orgullo, el CONALEP Plantel Parral reconoce y celebra el sobresaliente desempeño de su equipo de béisbol, quienes obtuvieron el segundo lugar estatal en el Campeonato Estatal del CONADEMS 2026.

Este importante logro es reflejo del talento, la disciplina y el extraordinario trabajo en equipo demostrado por nuestros estudiantes en cada encuentro. La final se disputó contra el CBTIS 228 de Parral, donde, tras un partido lleno de entrega y competitividad, nuestro equipo obtuvo honrosamente el segundo lugar.

Durante los encuentros, se contó con la valiosa presencia y apoyo de personal administrativo y docente, quienes acompañaron y respaldaron en todo momento a los deportistas. Asimismo, el Director General, Omar Bazán Flores, estuvo presente en el campo, compartiendo y conviviendo con los jugadores, reconociendo su esfuerzo y motivándolos a continuar dando lo mejor de sí.

Como parte del cierre de esta destacada participación, se llevó a cabo un convivio de felicitación en el Plantel Chihuahua I, en donde se reconoció el esfuerzo de los jóvenes deportistas y se despidió con orgullo a los ganadores del segundo lugar estatal.

Este logro no sería posible sin el valioso respaldo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la CONADE, la SEyD y los institutos estatales del deporte, quienes impulsan el desarrollo integral de nuestros jóvenes a través del deporte y la cultura.

En CONALEP reafirmamos nuestro compromiso con la formación integral de nuestros estudiantes, promoviendo espacios que fortalezcan tanto sus habilidades académicas como deportiva