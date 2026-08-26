Solo, con hambre y sed: el triste recorrido de un cachorro abandonado

Caminar por las calles de Ciudad Juárez y encontrarse con un cachorro de apenas unos meses de edad buscando comida y agua se ha convertido en una escena que no resulta extraña para muchas personas. Son perros pequeños que aparecen en diferentes sectores de la ciudad, algunos de ellos entre terrenos baldíos, calles poco transitadas o lugares donde difícilmente encontrarán alimento.

En esta ocasión, un cachorro fue captado en video mientras recorría varias cuadras. El pequeño animal se mostró tímido ante la cámara y continuó su camino entre los baldíos, aparentemente buscando algo que comer y un lugar donde conseguir agua. Su cuerpo reflejaba las condiciones de abandono en las que se encontraba, con una apariencia de desnutrición que hacía evidente su necesidad de ayuda.

Para algunas personas que presencian estas escenas, la reacción inmediata es intentar ayudar. Hay ciudadanos que recogen a los animales, les proporcionan alimento o buscan alguna persona que pueda adoptarlos. Sin embargo, no todos los cachorros tienen la misma suerte y muchos permanecen en las calles, expuestos al hambre, la sed, las enfermedades y los vehículos que circulan por las avenidas.

El abandono de un animal no termina cuando alguien lo deja en una calle o en un terreno baldío. En realidad, ahí comienza una lucha por sobrevivir para un animal que todavía depende de los cuidados de una persona. Un cachorro no tiene las herramientas para enfrentar por sí solo las condiciones de la calle, y dejarlo a su suerte puede significar condenarlo a días o semanas de sufrimiento.