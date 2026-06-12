Tanqueta blindada, Hummers y soldados rodean obra en construcción

La presencia de elementos del Ejército Mexicano en una obra en construcción ubicada en el cruce de las calles Lote Bravo y Talama Camandari llamó la atención de vecinos y automovilistas que transitaban por el sector durante las últimas horas.

De acuerdo con testimonios de ciudadanos, en el lugar fueron observados varios Hummers, una tanqueta blindada y al menos una docena de soldados que permanecían resguardando el perímetro de la construcción, la cual tendría alrededor de cuatro meses en desarrollo.

La inusual movilización generó diversas interrogantes entre los habitantes de la zona, quienes incluso grabaron videos del despliegue militar y los compartieron en redes sociales. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el motivo de la vigilancia en dicho inmueble.

Algunos residentes señalaron que nunca antes habían observado una presencia militar tan marcada en la obra, por lo que el operativo despertó curiosidad y especulaciones sobre la naturaleza de las actividades que se realizan en el lugar.

La custodia militar ocurre en un contexto en el que autoridades federales han intensificado operativos y cateos en distintos puntos de Ciudad Juárez como parte de acciones dirigidas contra grupos del crimen organizado. Durante las últimas semanas se han reportado decenas de intervenciones en viviendas, negocios y bodegas en diversos sectores de la ciudad.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no existe información oficial que vincule la construcción de Lote Bravo y Talama Camandari con alguna investigación en curso. Se espera que en las próximas horas las autoridades puedan esclarecer las razones de la presencia de las fuerzas armadas en el sitio.