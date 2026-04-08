Con el objetivo de ampliar el acceso a servicios financieros y fortalecer la atención a la ciudadanía, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre Financiera para el Bienestar y el Gobierno Municipal de Juárez.

Durante el evento, la directora general de Financiera para el Bienestar, María del Rocío Mejía Flores, destacó que este acuerdo permitirá fortalecer la relación de trabajo que ya se mantiene con el municipio desde hace al menos dos años, así como ampliar la cobertura de servicios en la región.

Explicó que la institución, heredera de Telecomunicaciones de México, actualmente cuenta con más de mil 700 sucursales en el país, 39 en el estado de Chihuahua y dos en Ciudad Juárez, donde se ofrecen servicios como depósitos, pagos, retiro de efectivo, envío y recepción de remesas, así como acceso a instrumentos de ahorro como CETES.

Uno de los puntos clave del convenio es impulsar el uso de la tarjeta de Financiera para el Bienestar para el envío de remesas desde Estados Unidos, la cual, según se informó, se ha posicionado como una de las opciones más económicas, con una comisión de 2.99 dólares.

Además, se busca facilitar el acceso a estos servicios a la población migrante y personas provenientes de países de Centro y Sudamérica que residen en la frontera.

Por su parte, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar señaló que el Gobierno local apoyará en la difusión de los servicios que ofrece la financiera, utilizando sus canales de comunicación para acercar esta información a la ciudadanía.

Asimismo, destacó la importancia de ampliar la presencia de sucursales en la ciudad, incluso mediante el uso de espacios municipales como los Centros Comunitarios.

El convenio también contempla la colaboración en programas sociales como las Jornadas de Paz y el módulo “México Te Abraza”, orientados a apoyar a personas repatriadas y fomentar el acceso a créditos para pequeños negocios y el autoempleo.

Ambas partes coincidieron en que este acuerdo permitirá mejorar la inclusión financiera en Ciudad Juárez y facilitar el acceso a herramientas económicas para miles de familias.