Dirigirán programa “Raíz y Ruta” dirigido a estudiantes de secundaria

El Centro de Patrimonio Cultural Casa Chihuahua, en colaboración con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) y la Promotora de la Cultura Mexicana A.C. iniciaron la implementación del programa “Raíz y Ruta”, dirigido a estudiantes de secundaria.

Tiene como objetivo fortalecer el desarrollo comunitario y cultural en los adolescentes, e incentivar su creatividad mediante diversas actividades.

Las actividades incluyen visitas guiadas especializadas, participación en talleres sabatinos y como cierre del proceso, la presentación de una exposición colectiva.

Se trata de un programa piloto se desarrollará durante el presente año en las instalaciones del museo. Habrá sesiones sabatinas con actividades artísticas y de diseño.

Los planteles educativos serán seleccionados de zonas estratégicas del norte, oriente y sur de la ciudad. Las actividades y el transporte serán gratuitos.

Con esta colaboración, Casa Chihuahua se mantiene como un espacio que promueve el diálogo y la construcción de identidad a través del arte y la cultura.

