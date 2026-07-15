La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), continúa impartiendo la capacitación “Soy responsable de mi descarga” a empresas y establecimientos, con el objetivo de fomentar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental y de saneamiento.

Verónica Perales, asesora de Dirección Ejecutiva de la JMAS, informó que, a la fecha, más de 50 empresas, restaurantes, hoteles e industrias han recibido está capacitación sobre el manejo adecuado de sus descargas residuales, con el propósito de prevenir taponamientos en la red de drenaje, derrames de aguas negras y daños a la infraestructura sanitaria.

“La iniciativa de “Soy responsable de mi descarga” busca concientizar a empresas, restaurantes, hoteles e industrias sobre la correcta disposición de sus desechos”, compartió.

Asimismo, señaló que, la conferencia se ha impartido en los Hoteles María Bonita, en las 20 sucursales de Caffenio, Restaurante El Barrigas, ocho sucursales de Tim Hortons, Restaurante Cielito Lindo, la Carbonería, el Shangri Lu, Cabanna, La Fogata, Los Arcos y las maquiladoras NSI Industries y AMBU Juárez.

“Al concluir la capacitación, entregamos un diploma que los acredita como una empresa responsable de sus descargas. Posteriormente, se coloca un sello distintivo en la entrada del establecimiento para que las y los clientes puedan identificar que el lugar tomó esta capacitación”, explicó.

Durante la capacitación, los asistentes conocen la problemática que enfrenta actualmente la red de drenaje sanitario debido a la gran cantidad de residuos que llegan a las tuberías, entre ellos grasa, aceites, basura, toallitas húmedas y objetos de gran tamaño, los cuales ocasionan obstrucciones y afectaciones al sistema.

Agregó que, los establecimientos interesados en sumarse al programa pueden comunicarse al teléfono (656) 270-5945, donde se les brindará información y se programará la visita para impartir la capacitación.

Con estas acciones, la JMAS refrenda su compromiso de promover una cultura de responsabilidad entre los sectores comercial, industrial y de servicios, impulsando prácticas que contribuyan al cuidado del sistema de alcantarillado.