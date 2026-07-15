La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de María Manuela S. M., propietaria de la funeraria “Luz Divina”, por el delito de fraude, cometido a diversas víctimas en Ciudad Juárez.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, expuso diversos datos de prueba y argumentación jurídica para acreditar la probable responsabilidad de la imputada en el delito en mención.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, las víctimas solicitaron el servicio fúnebre a la funeraria “Luz Divina”, propiedad de María Manuela S. M., quien por medio del engaño hizo lucro indebido, toda vez que les entregó cenizas, sin embargo, posteriormente fueron notificados por parte de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, que el cuerpo de su familiar se localizó dentro de las instalaciones del crematorio “Plenitud”.

Por lo anterior, se determinó que las cenizas no correspondían a las de su ser querido, causando con esto un detrimento patrimonial a las víctimas.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.