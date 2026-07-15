La Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, localizó restos humanos durante un cateo efectuado este martes en un predio deshabitado que se ubica en la colonia Las Ánimas, en la ciudad de Chihuahua.

El cumplimiento de la orden judicial que se obtuvo en seguimiento de la investigación en torno al reporte de reporte de ausencia interpuesto en abril del año 2025, estuvo a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ministerio Público, adscritos a la Unidad de Ausentes, así como personal de Servicios Periciales y el apoyo de elementos del Cuerpo de Bomberos del Municipio.

Los restos humanos localizados, serán analizados mediante periciales de genética para determinar la identidad.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.