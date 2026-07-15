El director del Instituto Municipal de la Juventud (IMJJ), Osvaldo Rivas García, informó que hoy se abre el registro para becas de acceso a la universidad para la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

Detalló que a partir de este martes 14 de julio se abrió la convocatoria y cerrará el próximo domingo 2 de agosto.

“El 3 y 4 de agosto será la recepción de documentos en el edifico de vinculación de la universidad, ubicada en avenida Universidad Tecnológica 3051 de la colonia Lote Bravo, esta es la segunda universidad con el mayor matriculado, después de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”, explicó.

Dijo que los requisitos que deben presentar son: comprobante de registro de la Plataforma de Becas de Acceso a la Universidad, el cual estará disponible y deberá ser descargado en la página: https://www.juarez.gob.mx/becas-de-acceso-a-la-universidad; identificación oficial con fotografía o de la de madre, padre o tutor en menores de edad; folio otorgado por la universidad y la Clave Única de Registro de Población (CURP) del solicitante.

“Para esta universidad se otorgarán 866 becas con un monto total de 2 millones 345 mil pesos, el cual cuenta con un kit que incluye mochila y computadora de alta gama”, comentó.

Destacó que este programa forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno Municipal para garantizar que más jóvenes juarenses tengan acceso a la educación superior.

Por su parte, Karen Campos, jefa del departamento de Becas de la UTCJ, resaltó que esta iniciativa representa una oportunidad para que más jóvenes continúen con sus estudios superiores.

“En la UTCJ reconocemos y agradecemos el respaldo brindado a través de este programa, que desde el 2022 ha beneficiado a 3 mil 243 estudiantes de la institución”, expresó.

A nombre de la universidad pidió a todos los estudiantes aprovechar esta oportunidad con responsabilidad y dedicación.

A la conferencia también acudieron Jessica Morales Santos, subdirectora de Servicios Estudiantiles de la UTCJ y Darío Martínez, jefe de Bienestar a la Juventud del IMJJJ.