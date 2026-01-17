Esta mañana se llevó a cabo la tradicional carrera pedestre en la cual, en esta ocasión, participaron más de 4 mil corredores y en donde personal de Protección Civil participó con el resguardo y asistencia a los participantes.

El evento deportivo dio inicio en El paso, Texas y continuó su trayectoria por calles de Ciudad Juárez, donde las mascotas de la dependencia se unieron al trayecto y convivencia con los corredores.

La carrera de 10 kilómetros concluyó de manera exitosa en el Puente Internacional Paso del Norte, sin que se reportaran incidentes mayores, destacando la coordinación y el trabajo preventivo de los cuerpos de emergencia.