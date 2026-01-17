sábado, enero 17, 2026
Retiran vehículos y negocios que invadían la vía pública

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Distintas dependencias municipales llevaron a cabo un Operativo de Reordenamiento Urbano en la avenida de Las Torres, en el tramo que comprende del Libramiento a la calle Solís Barraza.

Durante el operativo se retiró un comercio que utilizaba de manera indebida el camellón para la venta de vehículos y autopartes, luego de haber sido notificado en diversas ocasiones para el retiro de las unidades instaladas en ese espacio público.

Asimismo, se notificó y solicitó el retiro de vendedores semifijos que invadían la vía pública, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de movilidad y seguridad para peatones y automovilistas.

Francisco Rodríguez, director de la Administración del Desarrollo Urbano, encabezó los trabajos realizados en la zona y coordinó la intervención de las distintas dependencias participantes.

En estas acciones contribuyeron la Coordinación de Seguridad Vial, la Dirección de Protección Civil, la Dirección de Ecología, Regulación Comercial y la Dirección de Servicios Públicos, entre otras áreas del Municipio, a fin de atender de manera integral las condiciones del entorno urbano.

A la fecha se han realizado más de 125 operativos de este tipo en distintos puntos de la ciudad.

