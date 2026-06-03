Mujeres de Ciudad Juárez participan en mesas de diálogo sobre acciones afirmativas

Una nueva jornada de las Mesas de Diálogo para la construcción de acciones afirmativas de mujeres rumbo al Proceso Electoral Local 2026-2027 se realizó en Ciudad Juárez por parte del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. El evento estuvo enfocado en escuchar a las experiencias, reflexiones y propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la participación política de las mujeres del estado.

En las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez se reunieron mujeres de diversos sectores para compartir sus propuestas hacia una representación política más incluyente y sustantiva, así como sus experiencias respecto a las barreras que aún enfrentan para el acceso a espacios de toma de decisiones, campañas electorales y candidaturas.

La jornada fue encabezada por la consejera electoral Vanessa Adriana Armendáriz Orozco, quien coordina estas mesas de diálogo con mujeres y destacó la importancia de construir acciones afirmativas a partir de las experiencias y aportaciones de las propias participantes.

Asimismo, participaron Paola Contestabile Frayre, titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación del IEE; Argelia López Valdez, titular de la Defensoría Pública del IEE; y Mayra González Castillo, titular de la Oficina Regional Juárez del IEE, quienes acompañaron el desarrollo de este ejercicio de escucha y construcción colectiva.

Como inicio de las actividades, se presentó el contexto de las mesas, su importancia y metodología, además se abordaron antecedentes, avances y retos relacionados con la implementación de mecanismos que permitan garantizar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de igualdad.

Posteriormente, las asistentes participaron en mesas de trabajo y diálogo, donde intercambiaron experiencias y construyeron conclusiones colectivas en torno a temas como participación política, representación, obstáculos estructurales y propuestas para fortalecer la inclusión y la igualdad sustantiva.

Estas actividades forman parte de las acciones impulsadas por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para la construcción de acciones afirmativas rumbo al Proceso Electoral Local 2026-2027, mediante mecanismos de participación y consulta con grupos de atención prioritaria en distintas regiones de la entidad.