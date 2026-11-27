La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa a las y los usuarios que la Ruta UACH Campus 2 suspenderá temporalmente su servicio a partir del 26 de noviembre, con motivo del inicio del periodo vacacional.

Esta ruta especial opera únicamente durante el ciclo escolar, con el objetivo de facilitar el traslado de la comunidad estudiantil al Campus 2 de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La suspensión forma parte de la programación habitual del servicio. La ruta reanudará operaciones el próximo año, conforme al calendario escolar de la UACH.

Bowí invita a las y los usuarios a consultar sus redes sociales oficiales, donde se dará a conocer oportunamente la fecha de reanudación del servicio.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse a través de WhatsApp BowíChat, al número 614 512 9386.