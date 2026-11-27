Con el propósito de acercar los servicios de salud a más derechohabientes y mejorar la capacidad de atención en las distintas regiones de la entidad, Pensiones Civiles del Estado (PCE) entregó vehículos oficiales a las delegaciones de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral.

Uno de los objetivos es generar las condiciones necesarias para ampliar la cobertura del programa de Cuidados Paliativos, que brinda atención médica y acompañamiento domiciliario a pacientes que, por sus condiciones de salud, requieren cuidados orientados a aliviar el dolor, preservar su dignidad y mejorar su calidad de vida.

El director general de PCE, Heriberto Miranda Pérez, destacó que esta acción es posible gracias al respaldo de la gobernadora Maru Campos, y a su compromiso con la atención a la salud de las y los trabajadores al servicio del Estado y sus familias.

“Gracias al apoyo de nuestra Gobernadora, hoy contamos con más herramientas para llevar nuestros servicios a donde las y los derechohabientes nos necesitan. Más que entregar vehículos, estamos generando oportunidades para llegar más lejos, atender a más personas y acompañar a quienes más lo necesitan”, expresó.

El parque vehicular entregado está integrado por 10 automóviles, cuatro unidades tipo pick-up, dos camionetas y un camión, los cuales permitirán facilitar los traslados del personal, atender las necesidades operativas y administrativas de las delegaciones y optimizar la capacidad de respuesta institucional en sus respectivas regiones.