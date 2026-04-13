Presea Ricardo Rocha 2025 impulsa cooperación periodística México-República Dominicana

La entrega de la Presea Periodística Ricardo Rocha 2025 se realizó en la capital del país en un acto especial que destacó la cooperación entre México y República Dominicana en materia periodística, con la participación del Excelentísimo Embajador dominicano en México, Juan Bolívar Díaz Santana.

Durante la ceremonia, organizada por Reporteros 2025, encabezada por Rafael Flores Martínez, quien preside el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores Capítulo Ciudad de México, se reconoció a diez periodistas por su trayectoria y aportaciones al ejercicio informativo, en un acto en el que se reiteró la importancia de la libertad de expresión y el fortalecimiento del gremio.

El embajador Juan Bolívar Díaz Santana fungió como padrino de la generación galardonada, en una participación que subrayó los vínculos entre ambas naciones. El diplomático, quien también es periodista de formación, ha mantenido una relación cercana con comunicadores mexicanos, derivada de su trayectoria en medios y su formación en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

Su participación en el acto se enmarca en los esfuerzos del gobierno de República Dominicana por fortalecer la relación bilateral con México, así como la cooperación en ámbitos como la democracia, la libertad de expresión y el intercambio profesional entre periodistas.

En esta edición, el comité evaluador reconoció a cinco mujeres y cinco hombres, además de un corresponsal extranjero, tras analizar sus trayectorias y trabajos.

En esta ocasión los galardonados con la Medalla Ricardo Rocha 2025 fueron Lourdes Mendoza, Judith Sánchez Reyes, Bibiana Belsasso, Carmen Aristegui, Soledad Durazo, Roberto Vizcaíno, Jorge González, Julio César Chávez, Alberto Peláez y Adrián García Sánchez

Asimismo, se otorgaron menciones especiales a periodistas del sector policiaco, seguridad y justicia, entre ellos a Juan Carlos Alarcón (MVS), José Ramón Salinas (El Financiero), Jorge Sánchez Torres (Enfoque Radio 1000), Víctor Sandoval (Televisa Radio), René Narváez Lozada, por su labor en defensa de los derechos humanos y Gustavo Camacho, por su trayectoria en el fotoperiodismo

La presea lleva el nombre del periodista Ricardo Rocha, referente del periodismo mexicano con más de cuatro décadas de trayectoria, cuyo legado continúa como símbolo de reconocimiento entre colegas del gremio.

Una delegación de periodistas mexicanos participará en la Segunda Cumbre Mundial de la Voz, a celebrarse del 17 al 18 de abril en Santo Domingo, República Dominicana. El encuentro reunirá a comunicadores de distintos países para analizar los desafíos actuales del periodismo, incluidos los riesgos a la libertad de expresión, las agresiones contra periodistas y la relación entre prensa y democracia.

El foro internacional se llevará a cabo en el contexto del décimo aniversario de la Agencia de Prensa Mundial, con la participación de especialistas y representantes del sector de diversos países.