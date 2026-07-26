Gracias al esfuerzo ciudadano y al compromiso del Gobierno Municipal es posible construir una ciudad más agradable y digna para todas y todos, afirmó el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, durante el arranque del programa “Juárez Amanece Limpio” en Riberas del Bravo etapa 9.



El alcalde acudió a este sector de la ciudad para sumarse a las y los habitantes en las labores de limpieza, como parte de las acciones que buscan mejorar las condiciones de los espacios públicos y fortalecer la participación de la comunidad en el cuidado de su entorno.



Ortiz Orpinel destacó la disposición de las familias que participaron en la jornada y reconoció que el compromiso de los vecinos ya permite observar una transformación en la imagen del sector, donde fueron retirados neumáticos y basura que anteriormente permanecían en las calles.



“Siempre nos ha tocado ver llantas, nos ha tocado ver colchones, nos ha tocado ver muy sucio, y la verdad de las cosas, es que yo me siento muy contento de que ustedes hayan venido a colaborar con nosotros, muchísimas gracias”, expresó el alcalde a los vecinos.



El mantener una ciudad limpia es una responsabilidad compartida entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal, por lo que las y los funcionarios también se incorporan a las actividades para contribuir en la recuperación de los espacios.



Durante la jornada, el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, invitó a las familias a mantener la limpieza de sus fraccionamientos, ya que la participación vecinal permite contar con mejores entornos para vivir.



Explicó que el objetivo es que las administraciones municipales puedan concentrar recursos en obras y acciones de embellecimiento de las colonias, en lugar de destinar mayores esfuerzos a labores de limpieza que pueden prevenirse con la colaboración de la comunidad.



“Juárez Amanece Limpio” tiene como reto atender 110 colonias durante 2026. Con las acciones realizadas en esta jornada se alcanzan las primeras 60 colonias intervenidas y ya se trabaja en la programación de las siguientes 10.



Ortiz Orpinel reconoció el apoyo y la disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos elementos se sumaron a las labores de limpieza, además de empleados municipales de distintas dependencias que aprovecharon su día libre para participar en esta actividad junto con las familias de Riberas del Bravo.



El Gobierno Municipal mantiene el llamado a las y los juarenses a participar en el cuidado de sus colonias, con la finalidad de fortalecer el trabajo conjunto y generar espacios públicos más limpios, ordenados y dignos para la comunidad