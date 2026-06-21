Durante esta madrugada dos hombres fueron privados de la vida a balazos y con menos de una hora entre un hecho y otro.

El primero de los hechos se registró en las calles Toltzin y Maycoba, de la colonia Águilas de Zaragoza y donde los vecinos reportaron haber escuchado al menos una decena de detonaciones de arma de fuego.

Indicando que también se escucharon gritos de auxilio que provenían del interior de la vivienda localizada en dicho cruce.

Al arribar las autoridades confirmaron la presencia de un masculino sin vida y con impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Por el momento no fue revelada la identidad de la víctima y se desconoce el motivo de la agresión.

De los agresores, solo se indicó que fueron cuatro sujetos, de los cuales no se proporcionaron mayores datos y de los cuales se dijo huyeron corriendo del lugar luego de atacar a su objetivo.

Casi una hora más tarde, las autoridades recibieron un nuevo reporte, ahora de las calles Tepachi y Oteros, de la misma colonia y a pocas cuadras del primer reporte.

Al llegar las autoridades al lugar, confirmaron a un joven sin vida y tirado al interior de una vivienda, situación similar a la anterior.

En esta nueva ocasión, tampoco se reveló la identidad del fallecido y se desconoce el motivo de la agresión.

Autoridades comentaron que no se descarta una relación entre ambos hechos, debido a la similitud con que se registraron y la cercanía uno del otro además de la poca distancia entre ellos.

Ambos lugares fueron resguardados mientras se realizaban las investigaciones y levantamiento de evidencias pertinentes.