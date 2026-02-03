Tequisquiapan recibe reconocimiento internacional en FITUR 2026

El Pueblo Mágico de Tequisquiapan volvió a colocarse en el mapa turístico internacional al recibir un galardón durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, uno de los encuentros más importantes del sector a nivel mundial, celebrado en Madrid.

Durante la feria, que reúne a miles de expositores, organismos y destinos de todo el planeta, la presencia de Tequisquiapan destacó por su capacidad de innovación y promoción cultural. El municipio fue reconocido por su emblemática Villa Navideña 2025, distinción que lo posiciona como un referente turístico único dentro de México y fortalece su proyección internacional.

El galardón fue entregado en el stand de México dentro de la feria, donde autoridades estatales y municipales aprovecharon para presentar la oferta turística queretana ante operadores, medios especializados y visitantes de diversos países. Este reconocimiento llega en un momento en que México participa como país socio de FITUR 2026, estrategia que impulsa la presencia de los destinos nacionales en Europa y busca atraer mayor flujo de visitantes hacia el país.

Autoridades de turismo señalaron que la Villa Navideña no solo ha sido un atractivo visual y cultural, sino también un motor económico para la comunidad local. La iniciativa favoreció la activación comercial, la participación de artesanos, emprendedores y prestadores de servicios, así como el fortalecimiento de experiencias turísticas integrales que representan la identidad y creatividad de Tequisquiapan.

La presencia del municipio en una de las ferias turísticas más relevantes del mundo también permite reforzar estrategias de turismo sostenible y responsable, lo que contribuye al desarrollo social y económico de la región. La distinción representa una oportunidad para consolidar al destino como un punto atractivo no solo en temporada navideña, sino durante todo el año.