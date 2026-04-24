Mariana Rodríguez anuncia la llegada de su tercer bebé

La influencer y figura pública Mariana Rodríguez anunció que está esperando a su tercer hijo, compartiendo la noticia de forma emotiva a través de redes sociales.

En un video publicado por Rodríguez junto a su familia, la pareja y sus hijas celebraron la llegada del nuevo integrante. Las pequeñas Mariel e Isabel aparecieron vistiendo camisetas con la leyenda “hermana mayor”, mientras expresaban su alegría por convertirse nuevamente en hermanas mayores.

En la descripción del video, Mariana Rodríguez escribió un mensaje lleno de gratitud y sorpresa por la noticia: explicó que, tras dejar de intentar controlar cada etapa de la vida y aprender a confiar, la llegada de este bebé fue una bendición inesperada y profundamente deseada. Agradeció a Dios por este regalo y expresó el amor que ya siente por el bebé antes de conocerlo.

La publicación ha generado reacciones de cariño y felicitaciones por parte de seguidores y figuras públicas, quienes han celebrado la expansión de la familia de Rodríguez.