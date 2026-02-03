Ciudadanos desconfían de la nueva CURP Biométrica por temor a hackeos

La nueva CURP Biométrica, que busca registrar datos como huellas, rostro e iris, ha generado dudas y desconfianza entre los ciudadanos. Muchos se preguntan si realmente es necesaria y temen que su información pueda ser vulnerada.

“Ya tenemos identificación suficiente con el INE y la CURP normal. Esto solo parece un control más sobre nosotros”, comentó Patricia Balderas, quien acudió a una oficina de registro en la capital. Otros ciudadanos señalan que los trámites se complican y que no ven un beneficio real en entregar información biométrica.

Expertos en seguridad y derechos digitales alertan sobre los riesgos. Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, advierte que la recopilación obligatoria de datos biométricos podría permitir un seguimiento exhaustivo de la vida de las personas. Por su parte, Gigi Agassini, consultora internacional en ciberseguridad, recalca que los sistemas gubernamentales han sido víctimas de hackeos, y que la falta de transparencia genera aún más desconfianza.

Las autoridades aseguran que la CURP Biométrica modernizará la identificación y facilitará trámites, pero hasta ahora no han aclarado cómo protegerán la información ante posibles ataques cibernéticos. Mientras tanto, muchos ciudadanos continúan dudando y algunos incluso rechazan participar.

La pregunta que queda en el aire es clara: ¿servirá para agilizar trámites o será un nuevo foco de riesgo para la privacidad de los mexicanos?

Con información de Azteca Noticias