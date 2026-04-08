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Termina fuerte incendio con tres humildes viviendas en la colonia Terranova

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Al menos tres viviendas fueron consumidas por un fuerte incendio registrado esta tarde en la colonia Terranova, donde afortunadamente no se reportaron personas lesionadas u solo se registraron pérdidas materiales.

Vecinos de las calles Miguel de la Madrid y Terranova, de la colonia del mismo nombre, reportaron un fuerte incendio el cual logró consumir rápidamente tres viviendas las cuales estaban construidas de madera y cartón.

Primeras versiones indican que el incendio pudo haber sido a consecuencia de un corto circuito, ya que al parecer uno de los propietarios estaba colgado de los cables de la energía eléctrica y tenían “diablitos”.

Autoridades confirmaron que en el siniestro no se reportaron personas lesionadas y todo quedo en pérdidas materiales.

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