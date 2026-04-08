Una joven de 19 años fue identificada como la posible séptima víctima mortal relacionada con la aplicación de “sueros vitaminados” en una clínica privada de la ciudad, actualmente bajo investigación por autoridades estatales.

Se trata de Lucero del Carmen Luna Ramírez, quien falleció el pasado 22 de febrero de 2026, luego de permanecer hospitalizada durante dos semanas tras presentar complicaciones graves de salud, presuntamente derivadas de un tratamiento intravenoso aplicado en la clínica a cargo del doctor Jesús Maximiano “N”.

a joven habría acudido a la clínica por recomendación, debido a un cuadro leve de anemia. Sin embargo, pocas horas después de recibir el suero, comenzó a presentar síntomas alarmantes.

“Empezó a retener líquidos y a hincharse severamente. A las pocas horas de que le aplicaron el suero, todo se desató. La llevaron al hospital, pero ya no mejoró”, relató su hermano Antonio.

Según el diagnóstico médico, la causa del fallecimiento fue un paro respiratorio asociado a una trombosis pulmonar, derivada de una falla renal provocada por la retención de líquidos.

En un inicio, la familia no vinculó la muerte con el tratamiento recibido. No obstante, tras darse a conocer otros seis fallecimientos en circunstancias similares, decidieron acudir ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para exigir una investigación. La denuncia fue interpuesta el lunes 6 de abril.

De confirmarse la relación, el caso de Lucero sería el primero cronológicamente y elevaría a siete el número de víctimas mortales asociadas a este procedimiento.

El fiscal general del estado, Gustavo Rómulo Salas, informó que las indagatorias del caso iniciaron formalmente tras el fallecimiento de dos personas -padre e hijo- ocurrido el pasado 30 de marzo en un hospital privado, quienes también habrían recibido una solución intravenosa.

El funcionario detalló que, tras los primeros indicios, se detectó que ambos pacientes presentaron afectaciones graves minutos después de la aplicación del producto, lo que derivó en su muerte.

Como parte de las acciones, las autoridades aseguraron el establecimiento médico donde se administraban los tratamientos, así como expedientes clínicos, medicamentos y soluciones prellenadas.

Hasta el momento, la Fiscalía ha realizado más de 117 diligencias, cuenta con ocho carpetas de investigación abiertas y ha recabado 51 declaraciones entre testigos, víctimas directas e indirectas.

Asimismo, se ha requerido legalmente a los proveedores de los insumos utilizados en la clínica.

Según el fiscal, uno de ellos cuenta con permisos para la distribución de estos productos, algunos de origen europeo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer si existe una relación directa entre los sueros administrados y los decesos registrados.

En tanto, en la capital del estado continúa un intenso operativo con cateos simultáneos y la emisión de alertas a nivel nacional e internacional para localizar y detener al médico presuntamente responsable de la aplicación de “sueros vitaminados” que provocaron la muerte de varias personas y la afectación de otras, de las cuales dos están internadas con pronóstico de salud reservado.

El médico Jesús Maximiano “N” es buscado por homicidio culposo y por una mala praxis médica, dijo el fiscal de Sonora.

ElUniversal