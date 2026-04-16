Esta tarde fue localizado el cuerpo de una fémina el cual presentaba rastreos de quemaduras en gran parte del cuerpo y de la cual se dijo que contaba con alrededor de 50 años de edad.

El hallazgo fue realizado en las calles Sodalita esquina con San Isidro, de la colonia antes mencionada.

Primeros informes señalan que, a un costado del cuerpo, se encontraba un recipiente con restos de gasolina, por lo que no se descarta que la fémina se haya rociado del combustible y prendido fuego.

Asimismo, se indicó que la fémina, al parecer había realizado en días atrás la búsqueda de una hija, la cual había sido reportada desaparecida y por ello había realizado algunas diligencias en la zona.

Por el momento no se ha confirmado alguna teoría en específico y serán las investigaciones y exámenes forense los que determinen las condiciones reales de la fémina en cuestión.