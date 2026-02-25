Denuncian camiones deteriorados y saturados en la ruta Finca Bonita–San Francisco

Un lector de JuareNoticias.com envió a la redacción un video en el que se observa un camión de la ruta que brinda servicio a Finca Bonita y San Francisco, en el Valle de Juárez, circulando con visibles daños en su estructura.

En las imágenes se aprecia que la parte posterior de la unidad se encuentra incompleta y que el vidrio trasero está estrellado, lo que evidencia el deterioro del vehículo y genera preocupación entre los usuarios del transporte público.

Las inconformidades, sin embargo, no se limitan al estado físico de los camiones. Pasajeros señalaron que con frecuencia deben esperar hasta una hora para que pase la rutera, afectando sus horarios laborales y escolares.

También denunciaron que en ocasiones los operadores no levantan pasaje, dejando a personas esperando en las paradas.

A esta problemática se suma que las unidades suelen circular extremadamente saturadas, obligando a los usuarios a viajar en condiciones incómodas y potencialmente inseguras.

Ante estas condiciones, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades encargadas de supervisar el transporte público para que revisen el servicio que presta la ruta Finca Bonita–San Francisco y garanticen unidades en buen estado, tiempos de espera razonables y traslados seguros.