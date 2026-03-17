Por Carlos Angulo Parra

Ante la crisis de credibilidad que sufrimos en los liderazgos a nivel mundial, hoy me encuentro en la conferencia del afamado John Maxwell, que se lleva a cabo en la ciudad de Dallas, Texas. Maxwell es la persona mundialmente reconocida como el máximo experto en liderazgo.

Quisiera compartir cuáles han sido los principales conceptos sobre liderazgo que me he llevado de las presentaciones que John Maxwell tuvo con los asistentes en la conferencia. Les adelanto que son conceptos sencillos (como todo lo valioso en la vida pero que no descubrimos), pero que requieren disciplina y compromiso para seguirlos e instrumentarlos.

Si los liderazgos de este mundo los siguieren y, sobre todo, si trabajamos para desarrollarlos, literalmente, el mundo entero se puede transformar (en el buen sentido de la palabra, sobre todo en México).

Así, lo que debemos hacer para el desarrollo de liderazgos positivos, es lo siguiente:

· Para liderar lo primero que hay que hacer es aprender a liderarse a sí mismo.

· Debemos agregar valor a los demás (hay que levantar no dirigir).

· Es necesario comprometernos al desarrollo de liderazgos.

· Aprender a abrazar fuerte, sin límites, (debemos de amar a los demás sin condiciones).

· Hay que desarrollar comunidad (hay que hacer redes de liderazgos para su desarrollo).

Además de estos conceptos esenciales, hay que desarrollar los siguientes principios:

· Desarrollar el circulo virtuoso sobre el liderazgo:

Hay que ser-hay que creer-hay que pertenecer-para beneficiarse (siempre aprendiendo)-para transformarse-y para volver a empezar (pero siempre en acción)-y luego volver al ser (habiendo crecido y mejorado)-y así sucesivamente.

Evitar el tope del crecimiento. (Uno se pone los límites para crecer).

Desarrollar una cultura de liderazgo. (Entrar al maravilloso mundo del desarrollo de liderazgos).

Respetar los valores para el desarrollo de los liderazgos.

Honrar siempre la palabra dada.

Darle valor a la gente, comparte lo que valores que tienes porque todos tienen valores que a su vez pueden compartir. El compartir los valores es el pegamento necesario para el desarrollo de los liderazgos. Los valores que tenemos son nuestra huella dactilar que nos identifica y se convierten en una brújula para atender a la gente.

Desarrollar las facultades de comunicar eficientemente la idea del valor positivo y necesario.

Tener una actitud positiva.

Crecer cotidianamente.

Sobre todo, la transmisión de valores positivos, actuando siempre con ética y espíritu para servir a los demás y no para servirse de los demás.

Conclusión:

Muchos de los liderazgos que tenemos carecen de la mayoría de los valores y principios enunciados. Esto se da porque no los hemos desarrollado. Por eso debemos de trabajar arduamente para hacerlo y así transformar al país de la forma que realmente necesitamos.