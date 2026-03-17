El Instituto Municipal de la Juventud invita a la comunidad a sumarse a un evento único que combina deporte, entretenimiento y solidaridad: un torneo de fútbol entre payasos, bomberos, luchadores, creadores de contenido y artistas, con el objetivo de recolectar víveres para personas mayores en situación vulnerable.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 22 de marzo a partir de las 3:00 de la tarde, en el Campo de la Juventud, ubicado a un costado del Aqua DIF, donde se espera un ambiente totalmente familiar y lleno de diversión.

Durante la presentación oficial, el jefe de vinculación del Instituto Municipal de la Juventud, Jonathan Carrillo, destacó que esta actividad busca no solo ofrecer un espectáculo diferente para las familias juarenses, sino generar apoyo directo para un asilo de ancianos y personas adultas mayores que viven en condiciones de necesidad.

Por su parte, el organizador Luis Méndez señaló que se trata de partidos poco comunes en la ciudad, donde participarán figuras como la bombero Daniela Abitia, la creadora de contenido Kiki Ledesma, el payaso Ronnie y el luchador Espantapájaros, en encuentros que prometen ser dinámicos y entretenidos.

El principal objetivo de este torneo es la recolección de víveres, por lo que se invita a los asistentes a donar alimentos no perecederos, enlatados, embutidos y otros productos básicos. Todo lo recaudado será destinado a un asilo ubicado en Insurgentes y Constitución, así como a personas mayores que serán identificadas y apoyadas directamente en sus hogares.

Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía para participar y aportar lo que esté en sus posibilidades, destacando que desde una lata hasta cualquier producto puede marcar la diferencia para quienes más lo necesitan.