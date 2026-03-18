La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se convertirá en el epicentro del básquetbol estudiantil al albergar el Campeonato Nacional DII Femenil 2026 de la Asociación de Básquetbol Estudiantil (ABE), un evento que reunirá a 12 universidades de todo el país del 19 al 25 de marzo en el Gimnasio Universitario.

Durante esos días, la duela universitaria vibrará con el talento, la disciplina y la pasión de las mejores jugadoras del nivel División II, en una competencia que por primera vez se realiza en Ciudad Juárez, marcando un momento histórico para la institución.

El Dr. René Ramos Tamez, director del Deporte en la UACJ, destacó la relevancia de este evento durante la rueda de prensa de presentación, al subrayar que representa una oportunidad única para la comunidad universitaria.

“Es algo muy bonito, algo que vamos a tener por primera vez aquí en Ciudad Juárez. Estamos muy contentos de recibir este campeonato, que iniciará formalmente el jueves por la noche con la inauguración en el Gimnasio Universitario”, expresó.

Ramos Tamez enfatizó que la realización de este torneo es reflejo del respaldo institucional al deporte universitario, especialmente al talento estudiantil.

“Significa el apoyo a nuestros atletas, a nuestros estudiantes y deportistas, con el respaldo constante del rector, quien siempre está pendiente de que se lleven a cabo este tipo de competencias”, señaló.

Por su parte, el Lic. Emilio Álvarez Frangié, director general de la Liga de la Asociación de Básquetbol Estudiantil, compartió el significado personal y deportivo que tiene este campeonato, al destacar su vínculo con la ciudad.

“De manera anecdótica, mi padre es de Ciudad Juárez, entonces este evento representa la oportunidad de regresar a casa”, comentó.

Álvarez Frangié subrayó que el torneo es la culminación del esfuerzo de las jugadoras y una plataforma para su desarrollo integral.

“Es ver el sueño del trabajo de estas chicas que se están esforzando. Lo importante es que el deporte sea un vehículo para su formación profesional y personal, y que estas experiencias perduren toda la vida”, indicó.

Asimismo, resaltó el papel que puede desempeñar la UACJ como anfitriona, al contar con el respaldo de su comunidad.

“El anfitrión siempre tiene un punto a su favor por estar en casa. Espero que tanto las jugadoras de la UACJ como las de los demás equipos se sientan plenas de haber dado todo en la cancha y que disfruten esta experiencia”, añadió.

En su mensaje, el rector de la UACJ, Dr. Daniel Alberto Constandse Cortez, reconoció el esfuerzo del equipo femenil de básquetbol, así como del cuerpo técnico, destacando el crecimiento del deporte universitario en los últimos años.

“Desde 2023 hemos sido parte de la ABE y eso nos enorgullece mucho, porque brinda a nuestros deportistas la oportunidad de enfrentarse con los mejores a nivel nacional”, expresó.

Como parte de las actividades previas, el jueves 19, a las 18:00 horas se llevarán a cabo El día de medios, encuentros con capitanas y entrenadores en el Gimnasio Universitario, en un espacio que permitirá conocer de cerca a las protagonistas de este nacional.