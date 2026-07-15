Muere policía vial tras lanzarse de un puente en León, Guanajuato

Un elemento de la Policía Vial de León, identificado como Orlando García Maciel, de 27 años, falleció la mañana del martes 14 de julio, luego de arrojarse desde la parte alta del distribuidor vial Juan Pablo II, ubicado sobre el bulevar José María Morelos, mientras se encontraba en servicio. De acuerdo con los primeros reportes, el oficial descendió de su unidad y permaneció varios minutos en la orilla del puente. Aunque compañeros de la corporación intentaron convencerlo de desistir, finalmente se lanzó al vacío y murió en el lugar debido a las lesiones sufridas.

Minutos antes del hecho, el policía difundió en sus redes sociales un video en el que habló sobre la importancia de cuidar la salud mental. En su mensaje señaló que atravesaba una “depresión silenciosa” y exhortó a las personas a valorarse, permanecer cerca de sus familias y no permitir que otros controlen sus emociones. También pidió que quienes lo conocieron lo recordaran por los buenos momentos compartidos.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León no ha emitido un posicionamiento oficial con más detalles sobre el caso. Medios locales señalan que la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes en el sitio y que el cierre parcial de la vialidad provocó afectaciones al tránsito.

Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación similar o tiene pensamientos de hacerse daño, buscar apoyo profesional o hablar con una persona de confianza puede marcar una diferencia importante.