El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) y la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) firmaron un convenio de colaboración académica con el objetivo de fortalecer la continuidad educativa de los estudiantes y consolidar la vinculación entre la educación media superior y superior.

El acto protocolario se llevó a cabo en el lobby del edificio de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, donde se reunieron directivos y representantes de ambas instituciones educativas.

Durante el evento, cada institución realizó una presentación de sus principales fortalezas académicas y de infraestructura, destacando talleres, laboratorios y servicios educativos a través de materiales audiovisuales que permitieron mostrar las capacidades formativas con las que cuentan.

El convenio tiene como propósito principal impulsar la portabilidad académica de estudiantes del nivel medio superior al nivel superior, brindando a los egresados del CONALEP diversas facilidades para continuar su formación profesional en la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Asimismo, se contempla el análisis y actualización de las carreras que ofrecen ambas instituciones para alinearlas a las necesidades actuales del sector productivo y académico.

El convenio fue firmado por el director general estatal de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores, y el director de Vinculación de la institución, Horacio Nájera Regalado. Por parte de la Universidad Tecnológica de Chihuahua participaron el rector Kamel Athie Flores y el director de Vinculación, Arturo Cheretín Castillo.

En representación del secretario de Educación y Deporte del Estado, Hugo Gutiérrez Dávila, asistió Gloria Muñiz Villalba, secretaria técnica del Departamento de Enlace Educativo de Educación Media Superior y Superior.

Durante su mensaje, el director general de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores, destacó que este tipo de acuerdos fortalecen las oportunidades educativas para los jóvenes.

“Este convenio representa una puerta abierta para que nuestros estudiantes continúen su preparación profesional. En CONALEP estamos comprometidos con generar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo académico y laboral de nuestros egresados”, señaló.

Por su parte, el rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, Kamel Athie Flores, subrayó la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones educativas para responder a las demandas del sector productivo.

“La vinculación entre instituciones educativas es fundamental para formar profesionales preparados para los retos actuales. Con este acuerdo buscamos facilitar el acceso a la educación superior y fortalecer la formación de talento que contribuya al desarrollo de Chihuahua”, expresó.

Con la firma de este convenio, CONALEP Chihuahua y la Universidad Tecnológica de Chihuahua refrendan su compromiso de trabajar de manera conjunta para ampliar las oportunidades de formación académica de las y los jóvenes, fortaleciendo la educación y el desarrollo profesional en beneficio del estado.