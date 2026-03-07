El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, realizó un recorrido de supervisión en la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Fernando Villalobos, donde constató un avance del 85 por ciento en los trabajos que actualmente se desarrollan en este sector de la colonia Carlos Castillo Peraza.

Durante la visita, el alcalde verificó las labores que se realizan en el tramo que se interviene de la vialidad hacia la calle María Teresa Rojas, donde actualmente se llevan a cabo trabajos de construcción de banquetas y losas como parte del proyecto de mejoramiento de la infraestructura urbana.

La Dirección General de Obras Públicas informó que esta intervención contempla una inversión de 8 millones 838,959.31 pesos, recursos destinados a mejorar la movilidad y las condiciones de tránsito para las familias que habitan en esta zona del suroriente de la ciudad.

Esta obra corresponde a la segunda etapa del proyecto de pavimentación de la vialidad, luego de que en una primera etapa se realizaron 90 metros de pavimento desde la calle María Teresa Rojas hacia el surponiente, trabajos que representaron una inversión de 4 millones 195 mil 285.16 pesos.

El Presidente Municipal explicó que el objetivo es continuar ampliando la pavimentación de esta calle para conectar con otras vialidades importantes del sector.

Comentó que previamente ya se había pavimentado un tramo de esta vialidad y que la intención es extender los trabajos para llegar hasta la avenida Manuel Talamás Camandari, con el fin de mejorar la conectividad en esta parte de la ciudad.

Durante el recorrido también informó que, de acuerdo con los tiempos estimados por la dependencia encargada de la obra, los trabajos podrían quedar concluidos en aproximadamente cuatro semanas, si las condiciones de trabajo se mantienen conforme a lo programado.

El alcalde aprovechó para supervisar las obras que se realizan sobre la calle Lote Bravo.