“Ya no me duele, ya no me duele”, expresó sorprendida una mujer que llegó con el brazo lastimado tras una caída y que solicitó la ayuda de un quiropráctico ambulante que ofrece sus servicios en la vía pública.

@juareznoticias.com “Ya no me duele”: pacientes destacan alivio tras terapia quiropráctica ♬ sonido original – juareznoticias

Se trata de Alejandro Calderón, quien aseguró contar con 50 años de experiencia en la práctica de la quiropráctica, un conocimiento que, dijo, es herencia familiar y que ha aplicado durante décadas para aliviar dolencias corporales.

Calderón trabaja desde un consultorio móvil y en ocasiones se instala sobre la calle Manuel Herrera, donde llama la atención de los transeúntes gracias a los esqueletos de resina de distintas partes del cuerpo humano que coloca sobre su mesa de trabajo.

Muchas personas se detienen a observar y preguntan si los huesos son reales, momento que Calderón aprovecha para explicar a qué se dedica y cómo puede ayudar a aliviar dolores musculares y articulares.

Una de sus pacientes fue Leticia Escobar, quien llegó con un fuerte dolor en el brazo. Al notar el módulo y los modelos anatómicos, decidió detenerse para preguntar si podía recibir ayuda.

Escobar aseguró que tras la terapia recibió alivio inmediato, al grado de que regresó más tarde acompañada de su esposo, para que también fuera atendido por un dolor persistente en la espalda.